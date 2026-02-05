El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80-96%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 80 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían causar dificultades en la circulación y afectar la seguridad de estructuras ligeras.

La humedad en el aire será notable, con valores que se mantendrán por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría resultar en un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en algunos periodos, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En resumen, Gondomar experimentará un día de clima adverso, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y evite actividades al aire libre si es posible, dado el pronóstico de inclemencias meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.