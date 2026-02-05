El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con un valor máximo previsto de 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, alcanzando solo 4 grados en algunos momentos, lo que sugiere que la combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 82 km/h, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento, junto con las condiciones de tormenta, podría generar situaciones de riesgo, como la caída de ramas o la posibilidad de daños menores en estructuras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y eviten áreas expuestas a posibles caídas de objetos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa en las primeras horas de la mañana y nuevamente por la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría causar encharcamientos en algunas zonas.

La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos del día. Esto implica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos más críticos.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias dispersas hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:52. La combinación de viento fuerte, temperaturas frescas y la alta probabilidad de tormenta hacen de este un día en el que se debe tener especial cuidado al desplazarse y realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.