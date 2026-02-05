El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, rondando el 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en momentos de mayor actividad de las tormentas. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría aumentar, lo que podría intensificar la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea más intensa en las horas centrales del día, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. Las tormentas, aunque no se espera que sean severas, podrían traer consigo ráfagas de viento que superen los 60 km/h, especialmente durante los momentos de mayor actividad eléctrica.

La probabilidad de tormenta es también significativa, alcanzando hasta el 95% en algunos periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la actividad de las tormentas debería disminuir, permitiendo un respiro antes de que el tiempo cambie nuevamente. En resumen, un día de clima inestable y fresco espera a A Estrada, con lluvias y tormentas que marcarán la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en el periodo más lluvioso.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.