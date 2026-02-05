El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en el periodo más lluvioso.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero aún así, se mantendrá por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría causar algunas molestias y afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento fuertes y, aunque las lluvias no serán muy intensas, la combinación de viento y lluvia podría generar situaciones complicadas.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias. La visibilidad podría verse reducida en momentos de tormenta, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el día en Cuntis se presenta como un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable que podría afectar la sensación térmica.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.