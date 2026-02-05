El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando un leve aumento en la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 2 milímetros a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados durante la mañana y la primera parte de la tarde. Las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento significativas, con velocidades que alcanzarán hasta 81 km/h en los periodos más ventosos. El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, lo que podría generar condiciones de incomodidad en la calle.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 95% de posibilidad durante las horas críticas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planea salir, ya que las tormentas pueden ser repentinas y acompañadas de vientos fuertes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar algunas mejoras temporales, pero las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, hoy en Catoira se prevé un día marcado por la inestabilidad climática, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Se aconseja a la población que permanezca atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas severas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.