El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Las precipitaciones comenzarán a acumularse desde la madrugada, con un total estimado de 5 mm en las primeras horas, aumentando a 10 mm hacia el mediodía. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que caigan hasta 11 mm adicionales. La lluvia escasa también se registrará en algunos periodos, pero no será suficiente para aliviar la situación.

La temperatura durante el día se mantendrá en niveles frescos, oscilando entre 7 y 11 grados . A primera hora, se registrarán 9 grados, que descenderán a 8 grados por la tarde. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de 3 a 6 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes se vean obligados a salir. Es recomendable abrigarse adecuadamente y tener en cuenta que la combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 88 km/h en las horas más críticas. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también puede generar condiciones peligrosas, especialmente para vehículos y estructuras ligeras. Se aconseja precaución al transitar por las calles y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica no mostrará signos de mejora, con un cielo que permanecerá cubierto y la posibilidad de tormentas continuas. La visibilidad puede verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda a los conductores que extremen las precauciones. En resumen, el día de hoy en A Cañiza estará marcado por un tiempo severo, con tormentas y lluvias que demandan atención y precaución por parte de todos los ciudadanos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias significativas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.