El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 84 km/h. Este viento fuerte, junto con la lluvia, podría provocar condiciones adversas, especialmente en áreas expuestas. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

A lo largo del día, las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 70% y el 95% en diferentes periodos. Esto significa que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un riesgo adicional para quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos.

En cuanto a la visibilidad, se verá reducida debido a la combinación de lluvia y nubes densas, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de la carretera.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La jornada concluirá con temperaturas que rondarán los 11 grados, y el ocaso se producirá a las 18:54, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su clima invernal y tormentoso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.