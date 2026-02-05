El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde. La humedad relativa también será notable, con niveles que rondan entre el 73% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 78 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas de viento serán más fuertes en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 95% en algunos periodos. Esto sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento fuerte del sur. La combinación de estos factores podría generar un día inestable, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 07:00 a 13:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán en intervalos, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total durante el día.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.