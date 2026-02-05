El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 y 13 grados en las horas posteriores. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en los momentos más intensos. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando el riesgo de tormentas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con rachas de 25 km/h y aumentando a medida que se acerquen las tormentas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas y el viento, creará un ambiente propenso a la formación de nubes densas y tormentas. Los intervalos nubosos con lluvia escasa se alternarán con momentos de mayor intensidad de lluvia, especialmente en la tarde y la noche.

Los ciudadanos de Caldas de Reis deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas es del 95% en los periodos más críticos. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. Además, es aconsejable asegurar objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se presenta como un día de lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar aún más las condiciones. Mantenerse informado y preparado será clave para enfrentar las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en el periodo más lluvioso.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.