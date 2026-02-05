El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de humedad y temperatura puede favorecer la formación de nubes densas y, por ende, la posibilidad de tormentas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 74 km/h en los momentos más intensos. Esta situación puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas.

A lo largo del día, se espera que las precipitaciones sean intermitentes, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm en total. Las tormentas, aunque no serán constantes, podrían ser intensas en algunos momentos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%. Durante estos periodos, es aconsejable mantenerse en lugares seguros y evitar desplazamientos innecesarios.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la circulación vehicular, por lo que se recomienda conducir con precaución.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

