El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A primera hora, se prevén temperaturas de 11 grados, que podrían descender ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 85% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se formen nieblas o brumas.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 67 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con rachas de 22 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza la jornada.
La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde y noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias más intensas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.
En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre si es posible, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.
