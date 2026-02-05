El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A primera hora, se prevén temperaturas de 11 grados, que podrían descender ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 85% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se formen nieblas o brumas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 67 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con rachas de 22 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza la jornada.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde y noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias más intensas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre si es posible, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.