El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la nubosidad sea intensa, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales de la jornada. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en los momentos más intensos. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también podría causar problemas en la circulación y la seguridad, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se esperan entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando la velocidad media alcanzará los 29 km/h, con ráfagas que podrían superar los 56 km/h.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% en los periodos críticos, lo que indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, especialmente en la tarde, donde se prevén acumulaciones de hasta 6 mm. Esto podría generar problemas de visibilidad y condiciones resbaladizas en las carreteras.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas y durante la tarde. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad al transitar por las vías.

En resumen, Baiona enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con cielos cubiertos, tormentas, lluvias y vientos fuertes. Es fundamental que los residentes se mantengan informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones moderadas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 80% en las primeras horas y que se incrementa a un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.