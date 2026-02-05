El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 85% en la mayoría de los periodos. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para quienes se encuentren en áreas abiertas o en la carretera. La velocidad del viento variará a lo largo del día, pero se espera que se mantenga fuerte, lo que podría contribuir a la inestabilidad del tiempo.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias sean más intensas en las primeras horas de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm. A medida que avance el día, las lluvias se tornarán más esporádicas, aunque no se descartan nuevos episodios de tormenta, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando hasta el 95% en algunos periodos, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y lluvias, así como vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.