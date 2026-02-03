Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 3 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un acumulado de 0.9 mm en la primera hora y aumentando a 2 mm en el periodo de 02:00 a 03:00. Las tormentas también son probables, con un 95% de probabilidad de tormenta en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre 7 y 8 grados , mientras que la humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 100% en algunos momentos. Las lluvias continuarán, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 20:00 y las 21:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 8 grados. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 25% en las últimas horas del día, aunque las lluvias continuarán siendo una constante.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día de cielos cubiertos, lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.

TEMAS

