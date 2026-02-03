El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que se intensificarán conforme avance el día. La descripción del estado del cielo indica que se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en las primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en algunas horas. A medida que el día avanza, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales de la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 69% y el 92%, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

Las precipitaciones serán un factor clave en la predicción meteorológica. Se anticipa que las lluvias comiencen a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 litros por metro cuadrado en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Bueu experimenten lluvias durante el día. Las tormentas también son una posibilidad significativa, con un 95% de probabilidad en las primeras horas y un 70% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves en la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

En resumen, Bueu se prepara para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.