El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar una sensación de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. Los vientos del sur también pueden contribuir a la acumulación de humedad en la atmósfera, intensificando la probabilidad de lluvias.
A medida que avance el día, se espera que la intensidad de las lluvias varíe. En la tarde, entre las 19:00 y 21:00, se anticipan lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.
La visibilidad podría verse afectada durante los periodos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir. Además, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. La combinación de cielos cubiertos, lluvias y viento puede hacer que el día se sienta más frío y húmedo, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.
En resumen, el tiempo en Barro para hoy será predominantemente nublado, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y vientos del sur. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-02T20:57:13.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»