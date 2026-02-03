El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, con lluvias que podrían ser escasas pero persistentes. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de hasta 37 km/h, principalmente del sur y sureste, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías. La velocidad del viento variará a lo largo del día, con ráfagas más intensas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad.

La probabilidad de tormenta es alta, especialmente en las horas centrales del día, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que obligará a los residentes a estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 11 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La tarde también traerá intervalos nubosos, aunque las condiciones de lluvia continuarán siendo predominantes.

En resumen, Baiona experimentará un día marcado por un tiempo cubierto y lluvioso, con altas probabilidades de tormentas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

