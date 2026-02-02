El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una tendencia que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas, alcanzando hasta 5 mm en las primeras horas, y se espera que la probabilidad de lluvia sea del 100% en varios intervalos del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, pero a medida que avance el día, la temperatura descenderá, alcanzando los 10 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 75 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas. Las rachas de viento disminuirán ligeramente por la tarde, pero seguirán siendo notables, con velocidades de alrededor de 54 km/h.

A lo largo del día, se anticipan intervalos nubosos con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en varios momentos del día. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

Para aquellos que necesiten desplazarse, es aconsejable estar atentos a las condiciones del tiempo y considerar alternativas en caso de que las tormentas se intensifiquen. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar la circulación.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.