El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas, especialmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en los periodos más lluviosos.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía se enfrenten a un día húmedo y gris. Las tormentas también son una posibilidad, con un 60% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, aumentando a un 95% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 80-88%. Esto significa que, aunque las temperaturas no sean extremadamente frías, la combinación de viento y humedad puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución a quienes planeen salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas, especialmente en zonas abiertas o cerca de árboles.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad y posibles tormentas. La tarde será la más activa en términos de precipitaciones, con lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos. La visibilidad podría verse afectada, así que es aconsejable tener precaución al conducir.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como uno de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y preparado para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.