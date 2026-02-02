El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Vilaboa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando los 9 grados por la noche.

La precipitación será significativa, con un total estimado de 8 mm de lluvia acumulada en el periodo de 03:00 a 04:00, y se espera que continúe lloviendo de manera intermitente a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa se enfrenten a lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en algunos periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00.

La humedad relativa será elevada, oscilando entre el 80% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esto puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que el día avance, se prevé que la temperatura baje aún más, alcanzando los 9 grados por la tarde y manteniéndose en ese rango durante la noche. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas puede resultar en un ambiente poco propicio para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente al conducir, debido a la posibilidad de carreteras resbaladizas y visibilidad reducida.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.