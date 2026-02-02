El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias continuas y, en algunos momentos, torrenciales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . A primera hora, se registrarán 11 grados, pero a medida que avance el día, la temperatura descenderá, alcanzando los 5 grados por la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, donde se prevén valores de hasta 2 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en los momentos más intensos. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también podría generar condiciones peligrosas, especialmente para quienes se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que se eleva hasta el 95% en varios intervalos. Esto significa que, además de la lluvia, los habitantes de Vila de Cruces podrían experimentar descargas eléctricas y vientos fuertes asociados a las tormentas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

La lluvia será variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con lluvias escasas, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se anticipa un día muy húmedo y frío, con lluvias continuas y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que eviten salir a la calle a menos que sea absolutamente necesario. La seguridad debe ser la prioridad en un día como hoy, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.