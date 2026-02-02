El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas, especialmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparado para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más altas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero descenso. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 57 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 93%, lo que contribuirá a un ambiente bastante cargado y húmedo. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 95% de tormentas en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que persistirán hasta la noche. La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas costeras. La puesta de sol se espera para las 18:50, pero el cielo nublado podría dificultar la visibilidad del ocaso.

En resumen, el día en Vigo se presenta como uno de lluvia constante, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La combinación de viento, lluvia y tormentas sugiere que es un día para permanecer en interiores y tomar precauciones si es necesario salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.