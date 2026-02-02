El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Valga se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que puede resultar incómodo para quienes deban salir.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las horas más intensas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío aún mayor. Los vientos soplarán del sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Esto podría generar condiciones peligrosas, especialmente para vehículos y peatones.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, los habitantes de Valga podrían experimentar descargas eléctricas y vientos fuertes asociados a estas tormentas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán. La lluvia persistirá, aunque podría haber intervalos de nubosidad variable. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación térmica será más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. En la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que la lluvia se convierta en llovizna ligera.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja que reconsideren sus planes y busquen refugio en interiores. Las condiciones climáticas adversas podrían afectar el tráfico y la movilidad, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

En resumen, el día de hoy en Valga estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias continuas, altas probabilidades de tormenta y vientos fuertes. La población debe estar preparada y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.