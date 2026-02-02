El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá fresca a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que durante el mediodía se alcanzarán los 13 grados, proporcionando un leve respiro en medio de las condiciones húmedas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 96% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y desagradables. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A lo largo del día, se prevén intervalos de tormenta, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 95% en los periodos críticos. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre innecesarias.

La visibilidad podría verse reducida debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los conductores deben extremar las precauciones en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse resbaladizas.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias continuas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.