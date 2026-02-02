El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 12 mm en el periodo de la mañana, disminuyendo a 4 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las primeras horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más intensas. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se aconseja precaución al conducir y evitar actividades al aire libre que puedan verse comprometidas por el mal tiempo.

A medida que avance el día, se prevé que la situación meteorológica se mantenga similar, con intervalos de nubosidad y tormentas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones adversas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.