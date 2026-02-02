El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Soutomaior se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Por la tarde, las temperaturas podrían bajar hasta los 8 grados, lo que sumado a la humedad relativa alta, que alcanzará el 89% en la mañana y se mantendrá en torno al 76% por la tarde, generará una sensación de frío notable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las rachas más intensas se registren en la mañana, con velocidades que podrían llegar a los 55 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad y tormentas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en algunos periodos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

La precipitación acumulada podría ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 9 mm a lo largo del día. Esto podría causar encharcamientos en algunas áreas y afectar el tráfico en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y a los peatones que utilicen ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día en Soutomaior se presenta como uno de lluvia constante, temperaturas frescas y un viento notable, lo que invita a los habitantes a permanecer en casa o a prepararse adecuadamente si deben salir.

