El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Silleda se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, descendiendo gradualmente a 5 grados por la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, donde se prevén valores de hasta 2 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 66 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo del día, las condiciones de nubosidad serán muy marcadas, con intervalos de tormenta que se prevén en varios momentos. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en ciertos periodos, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en otros sean más intensas, acumulando hasta 4 mm en total.

La tarde será especialmente complicada, ya que se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias más fuertes y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h. Los intervalos nubosos continuarán dominando el cielo, y la sensación de humedad será notable, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja.

En resumen, Silleda enfrentará un día de clima adverso, con lluvias constantes, temperaturas frescas y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones, evite actividades al aire libre innecesarias y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.