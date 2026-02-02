El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente lluvioso, con precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales de la jornada. Esto significa que es muy probable que se produzcan episodios de lluvia intensa, acompañados de descargas eléctricas. Las tormentas podrían ser más frecuentes entre las 13:00 y las 19:00, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se espera que la visibilidad mejore ligeramente por la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable que se preparen para cambios bruscos en el tiempo y que tengan un plan alternativo en caso de que las condiciones se deterioren. La lluvia será más ligera en las horas de la tarde, pero no se descartan chubascos esporádicos.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo muy variable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte del sur. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones si se tiene que salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.