El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de gran parte del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 9 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, pero a medida que avance el día, la temperatura descenderá, alcanzando los 8 grados por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 87% en las horas centrales del día, contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento, junto con la lluvia, podrían causar que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 95% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un ambiente gris y lluvioso. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las áreas más expuestas al viento y la lluvia.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para permanecer en interiores siempre que sea posible y tomar precauciones si es necesario salir. La naturaleza nos recuerda su fuerza, y hoy es un claro ejemplo de ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.