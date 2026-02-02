El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente complicado en términos de movilidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 13 grados, descendiendo gradualmente a 8 grados por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 97% en algunos momentos, puede generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en los momentos más intensos. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también podría causar problemas en la circulación, especialmente en áreas arboladas o con estructuras inestables. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse y estar atentos a posibles avisos de las autoridades locales.

A lo largo del día, las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm en las primeras horas y disminuyendo a medida que avanza la tarde. Sin embargo, se espera que las tormentas sean más frecuentes en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Durante estos intervalos, la probabilidad de tormentas es del 95%, lo que podría generar descargas eléctricas y vientos aún más fuertes.

La visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras. Además, es recomendable evitar actividades al aire libre que no sean imprescindibles, dado el riesgo de tormentas y la posibilidad de inundaciones en áreas propensas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como un día de lluvia intensa, viento fuerte y temperaturas frescas. La comunidad debe estar alerta y preparada para las condiciones climáticas adversas que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.