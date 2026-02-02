El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse, alcanzando un total acumulado de hasta 6 mm en las primeras horas, lo que podría generar charcos y una sensación de humedad notable en el ambiente.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 91% al inicio del día y descenderá a un 80% hacia la tarde. Esto generará un ambiente bastante fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, combinado con la lluvia, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga activo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando un 95% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en la tarde. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y, en algunos casos, granizo.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia escasa. Sin embargo, la tendencia general será hacia un día mayormente lluvioso. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Ribadumia enfrentará un día de lluvia persistente, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.