El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 2 de febrero de 2026, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avanza la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 9 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a los 56 km/h, especialmente en momentos de tormenta. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.
A lo largo del día, se anticipan intervalos nubosos con tormentas y lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en ciertos periodos, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y chubascos intensos.
En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo muy húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse y en condiciones de viento fuerte. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día inestable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.
