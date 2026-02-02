El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 13 grados, descendiendo a 9 grados hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará el 94% en las primeras horas, contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 64 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, dificultar la movilidad en la ciudad. Es recomendable que los peatones y conductores tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A lo largo del día, las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm en las horas más intensas. La lluvia será más intensa entre las 13:00 y las 19:00, momento en el que se prevé una mayor actividad eléctrica, con una probabilidad de tormenta del 95%. Esto significa que es probable que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia escasa, lo que podría generar charcos y acumulaciones de agua en las calles.

La visibilidad podría verse afectada, especialmente durante los episodios de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad. Además, es importante estar atentos a posibles avisos de la autoridad meteorológica local sobre condiciones climáticas adversas.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de lluvia persistente y temperaturas frescas, con un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen adecuadamente, llevando paraguas y ropa impermeable, y que eviten salir a la calle si no es necesario durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.