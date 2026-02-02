El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, alcanzando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que continúen intermitentemente, con un total acumulado que podría llegar a los 20 mm a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto significa que es muy probable que los residentes de Pontecesures se enfrenten a lluvias constantes, lo que podría afectar tanto a las actividades al aire libre como a los desplazamientos. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en los mismos intervalos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 13 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, podrían causar problemas de visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos que no ofrecerán alivio de las lluvias. Las temperaturas mínimas se registrarán por la noche, cuando el termómetro podría bajar hasta los 8 grados. Es recomendable que los habitantes de Pontecesures tomen precauciones, eviten salir a la calle si no es necesario y se mantengan informados sobre posibles alertas meteorológicas.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se presenta como un día de lluvias intensas y tormentas, con un ambiente frío y húmedo. Se aconseja a la población que se mantenga alerta y tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.