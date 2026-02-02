El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando mínimas de 7 grados por la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se situará en torno al 91% en las horas más críticas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en los momentos más intensos. Esto, sumado a la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo que dificulten la movilidad y la realización de actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que deban desplazarse.

A lo largo del día, las tormentas serán una posibilidad constante, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 95% en varios periodos. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar la seguridad en las calles y en espacios abiertos.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea reducida debido a la lluvia persistente y la niebla que podría formarse en las horas más frías. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al volante y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, Ponteareas vivirá un día de febrero muy húmedo y fresco, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. Es un día para quedarse en casa si es posible, o al menos estar preparado para las inclemencias del tiempo si se necesita salir. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar las condiciones que se presenten a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.