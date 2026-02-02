El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente húmedo. Las precipitaciones serán constantes a lo largo del día, con acumulados que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas más intensas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas las primeras horas de la mañana y la noche. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, aunque la sensación térmica podría ser aún más baja debido a la humedad y el viento. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 3 a 4 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas. Además, existe un alto riesgo de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es fundamental estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. Se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable, así como evitar áreas propensas a inundaciones. Las condiciones climáticas adversas podrían afectar el tráfico y el transporte público, por lo que se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades locales.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día muy lluvioso y fresco, con temperaturas bajas y un viento fuerte. La combinación de estos factores hará que sea un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades bajo techo y mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.