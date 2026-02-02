El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Poio se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a un día lluvioso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la tarde. Esta combinación de temperaturas bajas y alta humedad, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío notable, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 64 km/h. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad de la tormenta. Los vientos más fuertes se prevén entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando se espera que la intensidad de las lluvias sea mayor.

A lo largo del día, las lluvias variarán en intensidad, con momentos de lluvia escasa y otros de lluvia más intensa. En total, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 8 mm, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones, ya que las condiciones de la carretera podrían deteriorarse rápidamente.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de mayor actividad. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel adicional de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y vientos fuertes. Se aconseja a la población que planifique sus actividades con antelación y evite salir a la calle si no es necesario, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día complicado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.