El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, descendiendo gradualmente a 9 grados en la tarde y alcanzando los 6 grados por la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si tienen que salir.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad con tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones de tormenta tendrán una probabilidad del 95% en los periodos de 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en la región. Es aconsejable que los residentes eviten actividades al aire libre durante estos periodos críticos.

La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 6 mm, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas. Por lo tanto, es importante que los conductores y peatones tengan precaución al desplazarse por las calles, ya que la visibilidad podría verse afectada por la lluvia constante.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias persistentes y vientos moderados. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse cómoda y segura durante este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.