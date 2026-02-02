El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una ligera lluvia de 2 mm en las primeras horas, aumentando a 7 mm durante la mañana y alcanzando un pico de 12 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de Oia se enfrenten a condiciones húmedas y desafiantes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 12 grados, descendiendo a 11 grados durante la mañana y estabilizándose en torno a los 9 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría del día. Esto generará un ambiente frío y húmedo, por lo que se recomienda a la población vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento del sur que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, aumentando a 33 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, con velocidades que podrían llegar a 71 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la movilidad en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 70% en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor precipitación. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día muy húmedo y fresco, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que permanezca informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para mantenerse a salvo y cómodo durante este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.