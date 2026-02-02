El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, O Rosal se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia escasa, y a medida que avance la mañana, las precipitaciones se intensificarán, alcanzando niveles moderados en algunos momentos. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a medida que el día avanza. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que alcanzará rachas de hasta 62 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con las lluvias, creará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría afectar a quienes padecen problemas respiratorios o de alergias.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando hasta un 95% en ciertos periodos. Las tormentas podrían traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de árboles.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias que irán desde escasas hasta moderadas, acompañadas de un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que tomen las precauciones necesarias si deben salir. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.