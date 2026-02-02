El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 5 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 9 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones de lluvia continua.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, descendiendo gradualmente a 10 grados hacia el mediodía y alcanzando mínimas de 8 grados por la tarde. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 91% en la mañana y podría llegar hasta el 97% en las horas más húmedas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Además, hay un alto riesgo de tormentas, con una probabilidad del 95% de que se produzcan en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia escasa, lo que podría complicar aún más las condiciones en la carretera y en actividades al aire libre.

Los ciudadanos de O Porriño deben prepararse para un día de lluvia persistente y viento fuerte. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo, así como tener precaución al conducir debido a las condiciones resbaladizas en las vías. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 8 grados durante la noche, con una ligera mejora en la intensidad de las lluvias hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.