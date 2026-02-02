El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, O Grove se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, esta probabilidad se incrementará, con un 95% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente en el periodo de 19:00 a 01:00.

Las precipitaciones serán significativas, comenzando con 2 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm entre las 02:00 y las 04:00. A lo largo del día, se espera que la lluvia continúe, acumulando hasta 6 mm en total. Las condiciones de humedad serán elevadas, con valores que rondarán el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 72 km/h en las horas más intensas de la tormenta, lo que podría generar condiciones peligrosas, especialmente en áreas costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y tormentas. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las zonas más expuestas al viento. Se recomienda a los residentes y visitantes de O Grove que tomen precauciones al desplazarse, evitando actividades al aire libre y asegurándose de que sus propiedades estén protegidas contra posibles inundaciones.

La puesta de sol se espera para las 18:50, pero el cielo seguirá cubierto, lo que dificultará la visibilidad del ocaso. A medida que caiga la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán, y se anticipa que la lluvia y las tormentas continúen durante la madrugada del día siguiente.

En resumen, O Grove enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes. Es fundamental estar atentos a las actualizaciones del tiempo y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.