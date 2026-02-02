El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Nigrán se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán de manera moderada, con un acumulado de 2 mm en las primeras horas, aumentando a 7 mm entre las 2 y las 3 de la mañana, y alcanzando un pico de 11 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Nigrán se enfrenten a un tiempo lluvioso.

A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas se tornarán más complicadas. Se espera que las tormentas se intensifiquen, especialmente entre las 7 y las 13 horas, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95%. Esto significa que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La velocidad del viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará rachas de hasta 58 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles significativos.

La temperatura durante el día se mantendrá en un rango fresco, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro baje a 9 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo adversas. Las tormentas continuarán, con lluvias escasas pero persistentes, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén vientos del sur-suroeste de hasta 46 km/h.

Los ciudadanos de Nigrán deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Es recomendable evitar actividades al aire libre y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.