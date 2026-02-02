El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente incómodo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 9 grados en la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 97% en algunos momentos, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las primeras horas. Este viento, combinado con la lluvia, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

A lo largo del día, las condiciones de tormenta serán una constante, con una probabilidad de tormenta del 95% en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre innecesarias.

La precipitación acumulada podría variar, pero se estima que se registren entre 5 y 12 mm a lo largo del día, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas. Es recomendable que los conductores manejen con precaución y que los peatones eviten zonas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento notable. La comunidad debe estar preparada para enfrentar estas condiciones y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.