El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad moderada, acumulando alrededor de 2 mm en las primeras horas, y se incrementarán a medida que avance el día, alcanzando hasta 11 mm en el periodo de la tarde.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante las franjas horarias más críticas, especialmente entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día lluvioso. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en los mismos periodos, lo que podría generar tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en torno al mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará un ambiente húmedo y frío, lo que podría resultar incómodo para quienes deban salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, las ráfagas podrían ser más intensas durante las tormentas, lo que podría causar molestias y complicaciones en la movilidad.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, Moraña enfrentará un día de lluvia persistente, con tormentas posibles y temperaturas frescas. Es aconsejable que los residentes se preparen para condiciones climáticas difíciles y eviten actividades al aire libre si es posible. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será crucial para garantizar la seguridad durante este día invernal.

