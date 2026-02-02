El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, alcanzando un total acumulado de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán durante la tarde y la noche, mientras que las mañanas se sentirán un poco más cálidas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h en los momentos de mayor intensidad del viento, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo permanezca muy nuboso, con intervalos de tormenta y lluvia escasa. La tarde podría traer consigo un leve alivio en la intensidad de las lluvias, pero no se descartan chubascos ocasionales. La situación meteorológica sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Mondariz experimentará un día de lluvia persistente, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La combinación de lluvia, tormentas y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean complicadas, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.