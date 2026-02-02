El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 14 grados, descendiendo gradualmente a 9 grados hacia la tarde. Esto, combinado con una alta humedad relativa que rondará el 85% al inicio del día y que podría llegar hasta el 90% en las horas más frescas, generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas.

En resumen, Moaña experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.