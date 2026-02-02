El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con valores de 2 mm en las primeras horas, aumentando a 6 mm entre las 2 y las 4 de la mañana, y alcanzando hasta 8 mm en la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a un día húmedo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 9 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría contribuir a la inestabilidad del tiempo. Las rachas más fuertes se esperan entre las 3 y las 4 de la tarde, cuando se prevé que el viento alcance los 63 km/h.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría traer consigo lluvias intensas y, en algunos casos, tormentas acompañadas de granizo. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con momentos de mayor nubosidad que podrían limitar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mejorarán significativamente. Las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad, y se espera que la temperatura descienda a 8 grados en las horas nocturnas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen salir.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día de lluvia constante, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se tiene que salir, ya que las condiciones climáticas no serán favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.