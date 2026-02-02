El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en los periodos posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas del día, se espera una temperatura de 13 grados, que descenderá a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 58 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir, pero aún se esperan ráfagas significativas que podrían llegar a los 41 km/h. Esto, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en exteriores.

La previsión de tormentas es alta, con un 75% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 19:00. Esto indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia intensa y descargas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una disminución en la intensidad hacia la tarde y la noche. La temperatura se estabilizará en torno a los 9 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.