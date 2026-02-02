El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto con lluvia escasa, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se espera que las lluvias sean más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en las horas más críticas. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente durante las horas de mayor actividad. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento alcance los 31 km/h. Esto, sumado a la lluvia, podría hacer que las condiciones sean propicias para tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. Aunque las lluvias continuarán, se espera que la intensidad disminuya, y las temperaturas caerán a 10 grados . La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, pero las lluvias serán más intermitentes. La humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro temporal a los habitantes de Marín.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias se volverán más escasas, permitiendo que la temperatura descienda a 9 grados . La sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad. Las condiciones de visibilidad también se verán afectadas, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, Marín experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.